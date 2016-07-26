ВТБ24 Private Banking увеличил объем средств до 900 млрд рублей

Портфель средств под управлением ВТБ24 Private Banking на 1 июня 2017 года составил 900 млрд рублей, увеличившись за последние 1,5 года почти на четверть. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил вице-президент, директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Павел Кудрявцев.

Депозитный портфель сегмента Private Banking ВТБ24 на 1 июня 2017 года составил 758 млрд рублей, рост с начала 2016 года — почти 10 %. При этом доля рублевых сбережений VIP-клиентов продолжает увеличиваться три года подряд, достигнув сейчас уже 36 %. Растет интерес и к инвестиционным продуктам: с 2016 года ВТБ24 нарастил портфель по данному направления в 3,5 раза, до 132 млрд рублей.

Согласно стратегии развития бизнеса до 2019 года, банк планирует увеличить объем депозитного портфеля почти на треть — до 1 трлн рублей. Общее количество клиентов за этот же период должно вырасти до 18,6 тысяч человек (сейчас — 10,7 тысяч). Сеть офисов Private Banking составит 27 отделений (4 из них — в Москве, 3 — в Санкт-Петербурге).

Управляющий ВТБ24 в Красноярском крае Сергей Никулин отметил:

«Мы предлагаем клиентам полный спектр возможностей для любой инвестиционной стратегии: как консервативные продукты с защитой капитала, так и инвестиционные, с высоким потенциалом доходности. Это позволило нам нарастить депозитный портфель сегмента Private Banking в Красноярском крае в полтора раза по сравнению с началом 2016 года».

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Количество клиентов-миллиардеров за два года удвоилось. На своих счетах в ВТБ24 они аккумулируют более 200 млрд рублей, средний чек на одного миллиардера составляет 2,2 млрд рублей.

Траты VIP-клиентов за рубежом увеличиваются — за январь-апрель этого года они составили около 2 млрд рублей, тогда как в 2015 году — 1,4 млрд. Наиболее популярными странами у состоятельных клиентов остаются Франция, Италия и ОАЭ.