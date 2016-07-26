Подрядчику не будут платить за отлов щенков вместо взрослых собак

В Красноярске изменили правила работы подрядчика, занимающегося отловом безнадзорных животных. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

Так подрядчику не будут оплачивать поимку щенков — собак, у которых молочные зубы еще не сменились на коренные. Если же их поймают, из приюта об этом сразу должны поставить в известность общественников, чтобы они могли забрать молодых собак. Кормящих самок с потомством подрядчику отлавливать разрешили, но, после осмотра, их также должны передать членам рабочей группы от общественности.

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Кроме этого, в мэрии приняли решение усложнить процедуру подтверждения выполненных работ. Животных сначала надо сфотографировать и снять на видео так, чтобы можно было опознать место и самих собак. Также при помощи видеозаписи подрядчику придется доказывать факт проведения стерилизации. На видео должно быть видно саму собаку, для последующего сравнения с идентификационной картой животного, и «полостной разрез и удаленные органы». Записи, вместе с ветеринарным журналом и журналом учета, подрядчик должен предоставлять в конце месяца для отчета.

Отдельным пунктом в регламенте указали порядок посещения пункта передержки рабочей группой общественников. В прежней редакции регламента, они имели право приходить туда ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 — в эти периоды проводится осмотр отловленных животных и эвтаназия. Теперь общественникам разрешили смотреть как содержат собак только с 15:00 до 19:00. При этом приходить одновременно могут не более двух человек.