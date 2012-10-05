Следователи возбудили уголовное дело о сносе дома пенсионеров в Николаевке

В Красноярске ищут чиновника мэрии, разрешившего снести дом пенсионеров на ул. Байкитской, сообщили 10 июля в Следственном комитете РФ.

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Скандал разгорелся в конце мая после того, как рабочие сломали дом, принадлежащий семье пенсионеров. Он находился в зоне строительства дороги на ул. Волочаевская и люди ждали перечисления денег на покупку нового жилья.



Следователи провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Они выяснили, что указание о сносе, в устной форме, дал кто-то из чиновников городской администрации.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Устанавливаются конкретные должностные лица администрации, согласовавшие снос дома», — пояснили в следственном комитете.

В Следственном комитете пояснили, что незаконный снос причинил супругам материальный ущерб на сумму более 415 тысяч рублей и нарушил их конституционные права.