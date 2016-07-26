Учебный военный центр СибГУ им. Решетнёва приглашает абитуриентов

Учебный военный центр при Сибирском государственного университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края продолжает набирать абитуриентов.

В учебном военном центре (УВЦ) ведется профильная подготовка кадровых офицеров. В период обучения студенты обеспечиваются необходимым вещевым имуществом и дополнительным денежным довольствием от Министерства обороны РФ в размере от 150 % до 400 % базовой стипендии ежемесячно.

Учебный военный центр при СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, единственный на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, готовящий офицерские кадры для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Выпускники УВЦ СибГУ им. М.Ф. Решетнёва получают две специальности (гражданскую и военную), им присваивается первое офицерское звание лейтенанта, и они распределяются в Ракетные войска стратегического назначения для прохождения военной службы. В процессе службы выпускники несут боевое дежурство на пунктах управления РВСН, осуществляют научную и преподавательскую деятельность в военных академиях РВСН.

Контрактная военная служба в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) — это стабильная высокооплачиваемая работа, обеспечение служебным жильем, возможность покупки постоянного жилья через три года службы и участия в накопительно-ипотечной системе за счет средств Министерства обороны России. Также офицеру и одному члену его семьи полагается бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Адрес приемной комиссии Учебного военного центра СибГУ им. М.Ф. Решетнёва: Красноярск, 660037, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31 корпус «Л», кабинет 207. Телефон приемной комиссии: 8 (391)262-95-96, 8 (391)291-91-75.

Срок завершения приёма документов в УВЦ СибГУ им. М.Ф. Решетнёва — 26 июля.