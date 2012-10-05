Красноярцев на отдыхе покусали обезьяны

С начала года несколько жителей Красноярского края пострадали от укусов животных во время заграничного отдыха. Статистику по нападениям животных на людей сегодня опубликовала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В прошлом году за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 6 208 жителей края, за 5 месяцев 2017 года — уже 2 404 человека. 48,9 % от общего числа укусов нанесли безнадзорные животные, 50,1 % — домашние, 1 % — дикие.

В этом году 10 раз жители Красноярского края пострадали от укусов животными на отдыхе за границей. В Таиланде, Китае, Вьетнаме и Индии на них нападали собаки и обезьяны. Возраст и пол пострадавших в ведомстве не уточняют.

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Такие встречи с животными имеют ряд опасных последствий. Если животное болеет бешенством, то им может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют избегать контактов с безнадзорными и дикими животными — не кормить их с рук, не гладить. Эти же правила следует помнить при посещении зрелищных мероприятий и аттракционов.

По данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирают 55 тыс. человек, наиболее уязвимыми остаются страны Азии и Африки. В последние годы участились случаи заболевания бешенством людей во Вьетнаме, Филиппинах, Лаосе, Индонезии, Китае. В России за 2016 год зарегистрировано 5 случаев бешенства у людей, в 2017 году — ни одного.