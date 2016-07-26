Красноярцы смогут лично проследить за качеством ремонта дорог

На официальном сайте администрации Красноярска в разделе «Безопасные и качественные дороги-2017» обновился подраздел «Контроль качества». Теперь еженедельно там будут публиковаться результаты всех проверок по каждому из объектов дорожного ремонта. Следить за результатом может любой желающий.

Данные доступны в виде специальной таблицы. В ней перечислены все объекты ремонта с подробным описанием всех видов выполняемых работ, названиями подрядных и проверяющих организаций. По каждому объекту будет указано количество проверок, количество изъятых для обследования образцов материалов, а также результаты всех лабораторных испытаний и меры, принятые по их итогам. Таблица будет обновляться еженедельно.

В минувшие выходные по результатам проверки были приостановлены работы на улице Тимошенкова. Их выполняет ООО «Стройтехникс». Испытания не прошёл бордюрный камень. На месте его протестировали с помощью специальных приборов, которые подтвердили недостаточные показатели прочности. Вопросы у проверяющих возникли и по поводу геометрических характеристик бордюра. Устанавливать такой камень запретили, подрядчик получил предписание устранить все нарушения, и теперь он должен приобрести более качественный материал.

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Бортовой камень со сколами и трещинами также выявили по ул. Партизана Железняка и ул. Белинского. Подрядчику — АО «Сибагропромстрой» было выдано предписание. В настоящее время замечание устраняется.

Напомним, ремонт дорог в Красноярске идёт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Она реализуется в 36 субъектах РФ. В настоящее время подрядными организациями выполняются работы на 33 объектах улично-дорожной сети города.