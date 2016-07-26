В Красноярске женщине резко стало плохо после приезда Росгвардии

В красноярском гипермаркете «ОКей», расположенном в ТРЦ «Планета» (ул. 9 Мая, 77), по подозрению в мелкой краже задержали женщину. О скоплении машин экстренных служб сообщили очевидцы. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что в супермаркете сработала тревожная кнопка, после чего сотрудники выехали на место.

Силовики приехали на место, и, когда женщина увидела стражей порядка, внезапно плохо себя почувствовала. До приезда оперативников женщина чувствовала себя нормально, подчеркнули в Росгвардии.

На место происшествия приехали медики, женщине дали лекарство. Как уточнили в Росгвардии, в эти минуты сотрудники продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства произошедшего. Добавим, что жизнь женщины вне опасности.