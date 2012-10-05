Со станции Красноярской магистрали отправили свыше 51 млн тонн грузов

На Красноярской железной дороге с начала года на 7,2 % увеличилась погрузка. Промышленные предприятия региона и Хакасии отправили со станции 51,8 млн тонн различных грузов.

Положительная динамика погрузки отмечена по следующим номенклатурам:

уголь — 31,9 млн тонн (+14,6 % к аналогичному периоду 2016 года);

руда цветная — 4,2 млн тонн (+3,6 %);

лесные грузы — 2,9 млн тонн (+2 %);

цветные металлы — 1 млн тонн (+3,2 %);

зерно — 336,4 тыс. тонн (+16,1 %);

промсырье — 561,8 тыс. тонн (+5 %). Материалы по теме На Красноярской магистрали взорвали скалы (видео)

Снижение сохраняется в сегменте железной руды. По итогам восьми месяцев 2017 года со станций магистрали отправлено 415,5 тысяч тонн этого вида сырья, что на 42,1 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Снизились также объемы погрузки нефти — 7,2 млн тонн (-5,2 %), цемента — 382,8 тыс. тонн (-4,2 %), стройматериалов — 826,3 тыс. тонн (-34,2 %).

Грузооборот за январь-август 2017 года увеличился на 5,5 % и составил 82,7 млрд тонно-километров.