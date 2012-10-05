Сразу несколько членов избирательных комиссий отказались от работы на выборах, узнав об уголовной ответственности за нарушения

За несколько дней до единого дня голосования несколько членов участковых избирательных комиссий Минусинска вышли из их состава. Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

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Две недели назад представители партии ЛДПР разъяснили всем сотрудникам участковых избирательных комиссий города, что теперь, после принятия последних поправок в Уголовный кодекс РФ, за нарушения избирательного законодательства нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.

После этого некоторые члены избиркомов, которые должны были работать сегодня, 10 сентября на участках, написали заявления о выходе из их состава.

В Минусинском горизбиркоме эту информацию не подтвердили, отметив, что в большинстве своем из состава участковых комиссий выходили те, у кого обнаруживались родственные связи с кандидатами в депутаты, что противоречит закону.

«Формально это может и так, — говорит представитель ЛДПР Виктория Петрова, — но кулуарно некоторые из вышедших признавали, что написали заявление, осознав, насколько сложно будет не допустить нарушений на этих выборах».

Добавим, что несколько часов назад на одном из избирательных участков Минусинска уже была зафиксирована попытка выноса чистых бюллетеней, что может являться признаком использования технологии «карусель».