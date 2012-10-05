Большую распродажу нового урожая устроят на ярмарке «Осень на даче»

С 13 по 16 сентября на ярмарке «Осень на даче» в МВДЦ «Сибирь» соберутся сотни садоводов, чтобы подвести итоги лета и порадовать горожан своими дачными достижениями. Для этого участники ярмарки устроят большую распродажу овощей, фруктов и ягод нового урожая по низким ценам.

Например, молодой картофель будет стоить от 12 рублей/кг, морковь и лук от 15 рублей/кг. Покупатели даже смогут заказать доставку овощей на дом, чтобы не возвращаться с ярмарки с тяжелыми сумками и пакетами.

Также на ярмарке можно будет приобрести садовые ранетки и арбузы, свежую капусту, чеснок, таежные дикоросы, мёд. Предложат и большой ассортимент домашних заготовок на зиму: натуральные соки в банках, протертую облепиху, яблочное варенье, соленые помидоры, маринованную и квашеную капусту.

Ярмарка «Осень на даче» будет работать 13-16 сентября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 13 — 15 сентября c 10.00 до 18.00 16 сентября c 10.00 до 16.00