В Емельяновском районе нашли бешеную лису

Управление Россельхознадзора предупредило о том, что около Красноярска водятся опасные лисы.

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Как пояснили в пресс-службе управления, накануне специалисты "Краевой ветеринарной лаборатории" подтвердили факт бешенства на территории Емельяновского район. Заболевание они обнаружили у лисы, которую нашли в лесном массиве.

Чтобы опасный вирус не распространялся, служба по ветеринарному надзору Красноярского края, предложила ввести в районе карантин. Если это произойдет, из населенного пункта нельзя будет перемещать собак, кошек и других домашних животных, которые могли взаимодействовать с больной лисой.

В пресс-службе напомнили, что при угрозе заболевания всех восприимчивых к нему животных лучше привить и исключить возможность их контакта с дикими зверями. Вирус передается со слюной при укусе больным животным.