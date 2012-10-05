Ремонты в красноярских домах завершены на 68 %

По состоянию на 11 сентября, ремонты в многоквартирных домах под управлением ГУК «Жилфонд» завершены на 68 %. Ремонтами охвачены 752 дома по всем районам Красноярска.

«В рамках ремонтной кампании 2017 года изначально было запланировано отремонтировать 715 домов. На сегодняшний день эта цифра увеличена и составляет 752 дома. Собственники регулярно интересуются наличием денежных средств на счёте дома и приносят в адрес компании новые протоколы общих собраний с утвержденными видами и стоимостью работ по текущему ремонту. Отмечу, что ремонты в наших домах идут круглый год, и некоторые виды работ проводятся исключительно в зимний период, такие как обрезка деревьев», — рассказала Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

В целом в рамках текущих ремонтов многоквартирных домов ГУК «Жилфонд» выполняет не менее 40 видов работ. На сегодняшний день произведена герметизация 22 км межпанельных швов, отремонтировано 12,8 км инженерных сетей в домах, заменено 2 800 окон. Ремонт 200 подъездов выполнен, либо находится в завершающей стадии.

Процент выполнения работ, которые могут увидеть жители не спускаясь в подвал и не поднимаясь на крышу:

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69 % — ремонт подъездов;

66 % — замена окон;

40 % — замена светильников на энергосберегающие;

59 % — замена почтовых ящиков;

52 % — установка малых архитектурных форм;

30 % — замена кабин лифтов.

Все дома под управлением «Жилфонда» готовы к зиме: проведена промывка и опрессовка систем отопления домов и замкнут тепловой контур, а компания получила в администрации города Паспорт готовности — главный документ, подтверждающий, что дома допущены к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП).