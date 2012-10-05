Массовые эвакуации проходят во всех крупных городах страны

В крупных городах России проходят массовые эвакуации из школ, торговых центров и административных зданий. Как сообщает ряд СМИ, звонки с сообщениями о взрывных устройствах начались в единый день голосования. 10 сентября неизвестные сообщили о том, что в Омске заминировали здание городской администрации, несколько кинотеатров и торговых центров.

11 сентября информация о минировании крупных объектов поступала из Ставрополя, Рязани и Челябинска, ночью начались эвакуации в Брянске и Новосибирске. Анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров.

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В Перми были эвакуированы 78 объектов, в том числе железнодорожный и автовокзалы, во Владивостоке эвакуировали посетителей 5 магазинов и жильцов общежития, в Магадане — два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза. В Екатеринбурге эвакуировали автовокзал, торговый и деловой центры, в Уфе — семь торговых центров.

Как сообщают федеральные СМИ, всего эвакуация проводилась в 11 российских городах, в том числе в Красноярске.

Некоторые очевидцы предположили, что таким образом силовые ведомства проводят учения.