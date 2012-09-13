Мэр встретился с красноярскими ветеранами

12 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с ветеранским активом города, сообщили в пресс-службе мэрии. Традиционно на мероприятии обсудили темы развития краевого центра, также красноярцы высказали ряд предложений по улучшению облика города.

Ветеранская организация Красноярска — одна из самых многочисленных, в нее входит более 190 тысяч человек. Люди старшего поколения участвуют в благоустройстве города, входят в комитеты общественного контроля по ремонту дворов, улиц, красноярской набережной. Благодаря поддержке ветеранской организации в городе открыт мемориальный комплекс в Ленинском районе, благоустроен сквер «Победителей» и парк имени 400-летия Красноярска, установлен монумент «Журавли нашей памяти».

«Наша организация вот уже три года является призером в конкурсе „Самый благоустроенный район“, всегда участвуем в проектах по озеленению города. Мы ведь проводили эту работу, когда еще не были ветеранами. Вот сегодня заглянул в газету, там статья об известном во всем Красноярском крае Павле Стефановиче Федирко, он на этой неделе отмечает юбилей. И могу сказать, что период развития Красноярска в 70-ые годы очень похож на нынешнее время», — рассказал председатель Совета ветеранов Свердловского района Аркадий Симонов.

В течение двух часов встречи ветераны задали мэру порядка 60 вопросов. Они касались благоустройства, строительства объектов здравоохранения и образования, содержания остановок, контроля за управляющими компаниями, экологии и социальной поддержки ветеранов.

Представители Свердловского района попросили рассмотреть возможность обустроить возле ДК «Свердловский» остановку общественного транспорта по требованию. Ветераны педагогического труда поблагодарили главу города за формирование инфраструктуры сферы образования, поддержали планы муниципалитета, направленные на привлечение молодых специалистов в школы города. Ветераны-речники обеспокоены судьбой здания Речного вокзала. Мэр заверил, что вокзал, который является неотъемлемым символом Красноярска, сохранит свой архитектурный облик.

«Для нас встреча с главой очень важна. Мы прожили немалую жизнь, видели как развивается город, как он меняется сейчас. Проспекты, парки, новые детские сады и школы. Я сама проработала заведующей детским садом всю свою жизнь, и знаю, что такое переполненные группы, нехватка кадров, маленькие помещения. За несколько последних лет в Красноярске построены десятки новых, красивых детских садов, а какие школы появляются в новых микрорайонах. Всё это — огромная непростая работа, и нас, ветеранов, радует, что проекты реализуются, и продолжается наше дело», — рассказала председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Вера Баталова.

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Ветераны по традиции не только задавали вопросы, но и высказали инициативы, которые, по их мнению, помогли бы решить ряд городских вопросов. Так, в частности ветераны Советского района предложили проводить уроки экологической грамотности, установить специальные ёмкости в каждом подъезде многоквартирных домов для сбора использованных батареек и ламп дневного света.