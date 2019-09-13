«Обута не по сезону»: в центре Красноярска Honda на липучке протаранила забор

После ДТП на улице Дубровинского в Красноярске в больницу попали два человека. Информацию о дорожном происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцы сообщили, что сегодня утром на улице Дубровинского, недалеко от Железнодорожного моста через Енисей, разбились два автомобиля. По данным ГИБДД, Honda Stream вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Lada Granta, а затем врезалась в бетонный забор. Водителей обоих машин доставили в больницу. В пресс-службе отметили, что они были трезвыми.

Как пояснили очевидцы, у автомобиля Honda шины не соответствуют сезону — владелец пользовался зимней «липучкой». Красноярцы отметили, что на мокрой дороге машина на таких колесах могла потерять управление. Кроме этого, мужчина не использовал ремень безопасности — он был застегнут за спиной водителя.