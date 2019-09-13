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«Обута не по сезону»: в центре Красноярска Honda на липучке протаранила забор
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«Обута не по сезону»: в центре Красноярска Honda на липучке протаранила забор

13 сентября 13:48
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После ДТП на улице Дубровинского в Красноярске в больницу попали два человека. Информацию о дорожном происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцы сообщили, что сегодня утром на улице Дубровинского, недалеко от Железнодорожного моста через Енисей, разбились два автомобиля. По данным ГИБДД, Honda Stream вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Lada Granta, а затем врезалась в бетонный забор. Водителей обоих машин доставили в больницу. В пресс-службе отметили, что они были трезвыми.

Авария произошла на улице Дубровинского
Фото: vk.com/kraschp
Honda выехала на полосу встречного движения и врезалась в забор
Фото: vk.com/kraschp
Lada Granta получила серьезные повреждения, водителя отправили в больницу
Фото: vk.com/kraschp
Удар в Honda был очень сильным. Водитель ремнем безопасности не пользовался, поэтому тоже попал в больницу
Фото: vk.com/kraschp

Как пояснили очевидцы, у автомобиля Honda шины не соответствуют сезону — владелец пользовался зимней «липучкой». Красноярцы отметили, что на мокрой дороге машина на таких колесах могла потерять управление. Кроме этого, мужчина не использовал ремень безопасности — он был застегнут за спиной водителя.

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