В Хакасии телефонные «террористы» сорвали работу 13 учебных заведений

В Абакане и Саяногорске за полчаса «заминировали» 23 объекта, в том числе 13 учебных заведений. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хакасии.

Прекратить работу и провести эвакуацию всех людей пришлось сегодня в 13 учебных заведениях, 6 торговых центрах, в кинотеатре, аэропорту, а также двух зданиях органов власти, в том числе, здание правительства республики. Звонки поступили в период с 12:00 до 12:30. Информацию об атаке и призыв сохранять спокойствие почти сразу опубликовал в социальных сетях мэр Абакана Николай Булакин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, все заявления сделали мужским голосом. Один это был человек, или несколько - неизвестно. Все звонки, по предварительным данным, поступили из-за пределов Хакасии.

Атакованные объекты проверили сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Никаких взрывных устройств в зданиях не обнаружили. Как отметили местные СМИ, некоторые школы решили не продолжать учебный процесс и распустили детей по домам.

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Напомним, волна ложных звонков с сообщениями о возможном теракте прокатилась по многим городам России. Первые сообщения поступили еще 10 сентября. На вчерашний день было известно об эвакуации в 11 крупных городах, в том числе, в Красноярске. Сегодня сообщения поступили из Иркутска, Читы, Томска, Саратова, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга, Хабаровска и Благовещенска.

Среди версий такой массовой информационной атаки уже называли учения, которые, якобы, проводят силовые структуры. Однако в Красноярске полицейские эту версию не подтвердили, сообщив, что ищут злоумышленников.