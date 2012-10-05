В Хакасии начали рассматривать дело о гибели байкерш в ДТП с экс-главой ГАИ Кузбасса (видео)

В Абаканском городском суде состоялось первое заседание по резонансному ДТП, в котором погибли четыре жительницы Красноярска. На скамье подсудимых — бывший начальник ГИБДД Кемеровской области Юрий Мовшин.

Авария произошла вечером 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово — Яшкино». Там столкнулись Toyota Land Cruiser 200, которой управлял бывший высокопоставленный полицейский, и Toyota Corona Premio. Оба водителя выжили, а четыре женщины погибли. Три из них были жительницами Красноярска — состояли в мотоклубе «Всадницы». Верховный Суд России решил передать рассмотрение дела из Кемеровской области в Хакасию.



Виновным в происшествии Юрий Мовшин себя до сих пор не признал. Бывшего сотрудника МВД защищают сразу четыре адвоката. На процессе в Абакане присутствовали лишь двое из них.



«Вы знаете, что экспертиз было достаточно много. Экспертизы противоречивые. Поэтому здесь предстоит большая, работа по оценке технических результатов экспертиз», — пояснил адвокат Юрия Мовшина.

Бывшему полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме этого, суду предстоит рассмотреть гражданские иски от родных погибших женщин. Их семьи рассчитывают получить, в общей сложности, около 36 млн рублей.