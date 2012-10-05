Розыгрыши дачных призов и конкурс на самый большой овощ пройдут на ярмарке «Осень на даче»

15 и 16 сентября в 15:00 на ярмарке «Осень на даче» в МВДЦ «Сибирь» пройдут розыгрыши призов. Среди посетителей разыграют несколько десятков полезных предметов для дачи, дома и приусадебного хозяйства.

На выставке-ярмарке разыграют садовую арку для вьющихся растений, наборы тюльпанов, наборы озимого лука и чеснока, садовый бензиновый триммер и шуруповерты. Также будут разыграны подарочные сертификаты в магазин садового инструмента. Для подготовки сада к зиме на выставке разыграют фольгированную мульчу и чехол для укрытия растений. Любителей банных процедур порадуют махровые наборы, настенные часы для сауны и бани, специальные коврики. Главный приз розыгрыша каждого дня — бензопила.

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Все эти и другие подарки достанутся самым везучим посетителям. Для участия в розыгрыше необходимо сбросить в барабан входной билет на ярмарку и дождаться результатов розыгрыша, который пройдет в центральном холле МВДЦ «Сибирь» 16 сентября. Подробные правила проведения розыгрыша по ссылке.

16 сентября на ярмарке также пройдет конкурс на самый большой овощ. С 12:00 до 14:00 все желающие смогут принести самый крупный и тяжелый овощ, выращенный на своем огороде. Путем контрольного взвешивания будут определены рекордсмены лета: кабачок, тыква, перец, томат, капуста, луковица, морковь, свекла и картофелина. Победителям достанутся почетные дипломы, кубки и памятные подарки.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 13 — 15 сентября c 10.00 до 18.00; 16 сентября c 10.00 до 16.00.