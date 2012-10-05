В Ачинске новый театральный сезон открылся революционной драмой

Новый 83-й театральный сезон открылся в Ачинске спектаклем «41». Это драма в двух действиях по произведению Бориса Лавренева, поставленная режиссером из Нижнего Новгорода. Она рассказывает любви белогвардейца Говорухи-Отрока и сироты Марютки, которая борется за революционные идеи «красных».

На премьеру пришли первые лица города и представители краевой власти — глава Ачинска Илай Ахметов, председатель городского Совета депутатов Сергей Никитин, депутаты Законодательного Собрания края Вера Оськина и Павел Ростовцев. Визит краевых парламентариев был связан, в том числе, с проектом «Театры малых городов». Ачинский драматический театр стал одним из восьми театров края, которые получили финансовую поддержку проекта. Он получил более 7 млн рублей на обновление материально-технической базы и новые постановки.

«Мы обновим одежду сцены, световое и звуковое оборудование, — рассказала директор театра Елена Панькова. — Приобретем специальный проектор, который сможет проецировать на одежду сцены различные декорации. Все это увеличит наши творческие возможности, обогатит постановки новыми эффектами, зрители это обязательно отметят».

Также деньги пойдут на постановку двух новых спектаклей: «41» и «Маленькие трагедии». По словам Веры Оськиной, всего на проект «Театры малых городов» из федерального и краевого бюджетов было выделено 52 млн рублей. Восемь театров в городах с населением менее 300 тыс. человек получат от 5 до 7 млн рублей.