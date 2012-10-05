Красноярская ГЭС проведет забег в честь 50-летия компании

30 сентября Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго совместно со спортивным клубом «Горностай» организует забег «МВт-trail». Мероприятие приурочено к 50-летию компании и направлено на популяризацию здорового образа жизни и привлечению внимания общественности к сохранению природных ресурсов.

Спортсмены побегут по дистанции 65 км. Маршрут пройдет с гребня Красноярской ГЭС через Мининские Столбы до часовни Параскевы Пятницы.

Право на участие в соревновании имеют граждане РФ и иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие ее стоимость. К участию в соревновании допускаются любители бега в возрасте 18 лет и старше.

Участники при получении стартового пакета обязаны предоставить оригинал медицинской справки с формулировкой «Допущен(а) к участию на дистанцию 65 км» с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача. Справка должна быть выдана не ранее 1 апреля 2017 года. Без справки стартовый пакет не выдается, деньги за стартовый взнос не возвращаются.

Каждый участник получает памятные сувениры. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и 1, 2 и 3 места в абсолютном зачете среди женщин награждаются сертификатами, дипломами и памятными призами от спонсоров и партнёров забега.

Программа забега:

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29 сентября:

регистрация участников и выдача номеров по адресу: Красноярск, ул. Краснодарская, 8 (магазин « RedFox »);

30 сентября:

9:00 — старт забега с гребня Красноярской ГЭС;

21:00 — закрытие трассы 65 км (часовня Параскевы Пятницы) и награждение победителей.

Фиксирование результатов участников соревнований осуществляется судьями.

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку. Телефон для дополнительной информации по участию в забеге: 8-923-354-29-79 (Эдуард Власов).