Горсовету Красноярска предложили дату конкурса для кандидатов в мэры

Комиссия по городскому самоуправлению Красноярского городского совета депутатов предложила провести конкурс по отбору кандидатов на пост главы города 11 октября 2017 года.

Теперь эту дату должна утвердить ближайшая сессия городского парламента 19 сентября 2017 года.

«Если это произойдет, то в 15-дневный срок с момента опубликования этого решения, любой гражданин в возрасте от 21 года, не имеющий ограничений пассивного избирательного права, сможет подать документы на участие в конкурсе», - говорят в горсовете.

Полномочия действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова закончились 11 сентября этого года. В связи с этим горсовет должен был назначить дату проведения конкурса не позднее чем через 30 дней после этого.

Отбирать кандидатов будет специальная комиссия из десяти человек, пятеро из которых — представители горсовета, а еще пятерых назначит губернатор Красноярского края.