Работники КрАЗа благоустраивают Советский район

Сотрудники КрАЗа в рамках Года экологии участвуют в программе благоустройства Советского района. На этот раз по просьбе районной администрации они приняли участие в ликвидации городских свалок. Кразовцы работали в местах крупных свалок возле стадиона «Арена. Север» и около деревни Бадалык.

Несколько дней понадобилось, чтобы очистить территорию возле стадиона «Арена. Север». Там скопились целые кучи покрышек, строительного и бытового мусора. Всего с обеих свалок было вывезено около полутора тысяч тонн мусора.

Ранее РУСАЛ инициировал масштабный субботник на улице Пограничников, где находится Красноярский алюминиевый завод и ряд других промышленных предприятий. КрАЗ, как самое крупное предприятие, взял на себя обязательство вывезти собранный мусор. Такой уборки в промышленной зоне не было давно: сотни добровольцев из коллективов организаций промзоны навели порядок на прилегающих территориях, которые являются общедоступными.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы сделать Советский район более комфортным и благоустроенным, потому что он исторически связан с КрАЗом и там живёт большинство работников. Мы подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Советского района. В рамках этого соглашения мы планируем предоставить 5 единиц уборочной техники для района на общую сумму почти 15 миллионов рублей. И в ближайшее время будет готов проект по благоустройству улицы Пограничников, которая после завершения всех работ по строительству и озеленению будет соответствовать городскому общественному пространству, а не серой промышленной зоне. На эти цели запланированы 30 миллионов рублей, первый этап будет выполнен до конца года», — рассказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.