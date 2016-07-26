Красноярская ГЭС стала участником фестиваля «Вместе ярче»

В Красноярске прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, в котором приняли участие более 15 энергетических компаний и более 3 000 гостей.

На площадках были организованы конкурсы, викторины, мастер-классы по энергосбережению. Многие из компаний представили экспозиции со специализированным оборудованием, «умными» системами учета и контроля, техникой, лабораторными передвижными станциями.

Открыл фестиваль министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов:

«Несмотря на то, что Красноярский край является энергоизбыточным регионом, сохранение природных ресурсов остается важной государственной задачей, которая касается каждого из нас. И подобные мероприятия дают нам возможность повышать грамотность населения и демонстрировать возможности по энергоэффективности».

На фестивальной площадке работали консультационные пункты, где можно было узнать об электронных системах оплаты за электричество. Они экономят, по подсчетам специалистов, до 1 000 деревьев в год. В течение дня на фестивале работала детская анимация, предлагающая детям программу по электро-экологии, способам энергосбережения и физическим законам. Герои из мультфильмов провели для маленьких гостей энергетические квесты. Специально для детей были организованы игры, беспроигрышные лотереи, на сцене для всех пришедших выступили красноярские коллективы.

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Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго провела на фестивале акцию по проверке экологического зрения в рамках всероссийского волонтерского экомарафона En+Group «360 минут». Волонтеры предложили гостям найти животных из Красной книги на таблице для проверки зрения. Более 200 человек приняли участие в акции.

Фестиваль завершил неделю энергосбережения, которая была объявлена на Красноярской ГЭС в начале сентября. В рамках этого совместно с дивногорской средней школой № 5 для учащихся были организованы уроки энергосбережения, где рассказывали о том, какими способами в доме можно экономить тепло и электроэнергию, как правильно расставить мебель и утеплить окна. По итогу дети узнали, что даже при минимальных мерах по экономии света и тепла, сокращается более 10 % на электроэнергию.