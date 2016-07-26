В Санкт-Петербурге таинственно пропал бывший десантник из Минусинска

Житель Минусинска пропал после вахты в Ленинградской области. Об этом сообщили представители общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

38-летний Николай Терехов в апреле уехал на длительную вахту в город Кингисепп Ленинградской области. 25 августа смена у него закончилась и мужчина уехал в Санкт-Петербург, чтобы вечером 26 августа улететь домой. Уже после регистрации на рейс ему стало плохо и на скорой помощи минусинца отвезли в больницу, где он пробыл до 5 сентября. По телефону мужчина сказал родным, что вылетает 6 сентября, но ему снова потребовалась медицинская помощь.

Утром 7 сентября он вышел из больницы, несколько раз созванивался с тещей, а утром на следующий день перестал отвечать и телефон оказался вне зоны доступа. Родные подали заявление в полицию Минусинска, к розыску подключили волонтеров из Красноярска и Санкт-Петербурга. Всех, кто может помочь в поисках мужчины, просят позвонить по телефонам: (391-32) 574-01 (полиция Минусинска), 8-950-9966-066 (волонтеры в Красноярске) или 8-952-289-67-90 (волонтеры Санкт-Петербург). Одной из особых примет мужчины является наколка на левой руке «За ВДВ», а также шрам на голове после ранения во время службы в Чечне.

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Еще одну пропавшую ищут в Нижнеингашском районе. 12 сентября 69-летняя Любовь Трипачева ушла из своего дома в пос. Нижний Ингаш в районе «Краслаг» в период с 16:00 до 19:00. Волонтеры отметили, что в доме женщины все указывало на то, что она срочно собралась и ушла: в огороде остался подкопанный ряд картошки, а в доме — недопитая чашка чая. Родные высказали предположение, что она могла уйти за грибами, так как не закрыла дверь на замок.

Всех, кому что-то известно об обстоятельствах ее исчезновения, просят связаться с волонтерами (телефон 8-950-9966-066) или полицией (телефон 8-391-712-12-20).