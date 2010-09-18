В дома красноярского «Жилфонда» начало поступать отопление

В 00:00 часов 18 сентября специалисты Городской управляющей компании приступили к подаче тепла в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ГУК «Жилфонд».

«В 2 141 доме проведена промывка и опрессовка систем отопления домов и замкнут тепловой контур, 1 сентября компания получила в администрации города паспорт готовности. Этот документ подтверждает, что дома допущены к эксплуатации в осенне-зимний период. Накануне наши специалисты в каждом доме проверили системы отопления на предмет целостности сборки, отсутствия повреждений, сохранности и работоспособности дренажных и воздушных вентилей. Ночью приступили к подаче отопления в дома», — отмечает Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

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Тепло в каждый дом будет приходить постепенно. Для оперативной связи с собственниками жилья во всех Дирекциях ГУК «Жилфонд» организованы горячие линии, по которым жители могут сообщать о возникших проблемах с отоплением.

Телефоны горячих линий ГУК «Жилфонд»: