Богучанская ГЭС провела для красноярцев энергосберегающий квест

Богучанская ГЭС приняла участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Более 15 ведущих энергетических компаний края вышли на единую площадку, чтобы продемонстрировать горожанам новые технологии по энергосбережению, провести мастер-классы и викторины для школьников.

Многие из участников представили на фестивале экспозиции с профессиональным оборудованием, «умными» системами учета и контроля тепла и электроэнергии, а также спецтехнику и передвижные станции. Главная цель фестиваля — популяризация среди красноярцев культуры бережливого отношения к природе. Фестиваль организован и проведен под эгидой министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

Открыл фестиваль министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов:

«Энергосбережение — важная тема для каждой семьи, каждого предприятия, поскольку содержит большой потенциал для экономии бюджета. И я рад, что масштаб мероприятия из года в год ширится и все больше людей интересуются энергосберегающими технологиями. Ведь главная идея фестиваля — это возможность рассказать о передовом опыте, продемонстрировать примеры бережного отношения к природным ресурсам. В этом году фестиваль проходит в рамках Года экологии. И многие представленные компании посвятили этому направлению особое внимание».

Богучанская ГЭС на фестивале #ВместеЯрче провела для гостей викторину по энергосбережению. От ученых дети в форме шуточного квеста узнали, когда была изобретена энергосберегающая лампочка, какой прибор больше потребляет энергии — телевизор или холодильник, на чем можно сэкономить энергию, используя «умные» технологии.

В рамках фестивальной недели Богучанская ГЭС также провела Дни открытых дверей и для учащихся Энергокласса и Инженерного класса Центра дополнительного образования детей Кодинска. Будущие инженеры познакомились с принципом работы гидроэлектростанции и увидели, как устроена гидротурбина. Для самых младших учащихся Центра дополнительного образования с 15 сентября начались занятия, на которых в игровой форме ребята узнают, как сделать «умным» и энергоэффективным любой дом или квартиру.

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Кроме того, в рамках фестиваля Богучанская ГЭС и Центр дополнительного образования проводят конкурс для школьников «#БоГЭСВместеЯрче». Он проходит с 15 сентября по 31 октября. Цель конкурса — привлечь внимание учащихся к теме повышения энергоэффективности, бережному отношению к энергоресурсам страны и труду энергетиков. На конкурс будут приниматься селфи детей с установками на базе возобновляемых источников энергии (ветрогенератор, солнечная батарея, ГЭС и др.), короткие рассказы на тему энергосбережения или энергоэффективности, плакаты или слоганы, призывающие беречь электроэнергию.

Участие в конкурсе могут принять школьники 4-11 классов Кодинска и Кежемского района, подписавшие «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России».