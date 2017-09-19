Абоненты Tele2 могут собрать тариф мечты

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности. Клиенты компании теперь могут самостоятельно регулировать наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS.

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Предложение «Настройте тариф для себя» позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Пользователи действующих и архивных тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут в любой момент включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS в свой тариф. Таким образом, добавленные услуги становятся частью тарифа.

Красноярские абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению «Настройте тариф для себя» могут подключить 50 минут за 50 рублей. Также в 50 рублей пользователю обойдутся 500 Мб интернет-трафика. Пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона тоже будет стоить 50 рублей.

Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 — для подключения минут, 2 — SMS, 3 — интернета) или в салонах связи Tele2.С подробной информацией о тарифах и услугах оператора можно ознакомиться на сайте.