Богучанская ГЭС возглавила рейтинг эффективности генерирующих компаний России

Богучанская ГЭС по итогам второго квартала 2017 года заняла первое место в рейтинге «Генерирующие компании — эффективность на рынке», который составляет Некоммерческое партнерство «Совет рынка».

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Рейтинг оценивает готовность работы оборудования генерирующих компаний, оптимизацию его загрузки, а также удельных себестоимости и прибыли на единицу выработки. При определении лидера отрасли эксперты использовали данные по 79 генерирующим организациям. Богучанская ГЭС возглавляет рейтинг уже девять месяцев подряд — с четвертого квартала 2016 года.

Высокий результат Богучанской ГЭС во втором квартале достигнут за счет существенного улучшения результата в промежуточной номинации «Эффективность загрузки (коэффициент использования установленной мощности)», в которой станция поднялась с 49 на 13 место. БоГЭС сохранила высокие позиции в номинациях «Готовность генерирующего оборудования к работе», «Удельная стоимость производства 1 МВт» и «Удельная прибыль на 1 МВт».