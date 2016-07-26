Красноярские предприниматели смогут получить больше пользы от Wi-Fi в своих заведениях

Тысячи красноярцев, желая сэкономить на мобильном интернете, ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi в кафе, гостиницах, фитнес-клубах, салонах красоты, торговых и выставочных центрах. Публичный Wi-Fi, как мера привлечения клиентов, становится все более популярной у владельцев бизнеса.

После вступления в 2014 году в силу закона об идентификации пользователей Wi-Fi в общественных местах, бесплатный интернет в заведениях стал доступен только после обязательной регистрации. Чтобы посетителей не отпугнула сложная процедура идентификации, интернет-провайдеры предложили владельцам публичных сетей максимально упрощенную регистрацию через SMS или по звонку. После этого предприниматели задумались: если люди готовы регистрироваться и оставлять свои номера, то можно ли получить от обязательной регистрации дополнительную пользу? Например, лучше узнать своих клиентов и предлагать им то, что они хотят?

В ответ интернет-провайдер для бизнеса «Сибирские сети» предложил красноярским предпринимателям более эффективное решение. Новая услуга Wi-Fi Social позволяет зарегистрироваться в сети Wi-Fi через социальные сети. От этого выигрывают все: посетителям не нужно звонить или отправлять SMS (иногда и платное) — достаточно одного клика, кроме того, регистрироваться нужно будет раз в полгода, а не каждый месяц, как раньше. Владельцы бизнеса, в свою очередь, получают дополнительный эффективный маркетинговый инструмент и бесплатный канал рекламы.

Через «Личный кабинет», доступный круглосуточно, предприниматель сможет просматривать статистику — частоту и время посещений, количество возвращений посетителей и другую полезную информацию, а также легко настраивать сообщения, которые клиент будет видеть в момент регистрации в сети в зависимости от времени суток и дня недели, что позволяет делать персонализированные предложения. Также можно установить в настройках стартовой страницей группу заведения в социальной сети, что поможет увеличить число подписчиков в ней. Согласитесь, это решение в духе времени.

О том, как работает Wi-Fi Social, можно узнать у специалистов «Сибирских сетей» — крупнейшей за Уралом региональной телекоммуникационной компании. Получить консультацию можно по телефону 8-983-599-39-01 или на сайте.