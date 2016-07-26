Красноярцев спросят о браках, детях и абортах

В Красноярском крае, Туве и Хакасии сегодня стартовало обследование репродуктивных планов населения. Его проводит Росстат во всех субъектах РФ.

С 21 сентября по 5 октября в Красноярском крае 18 интервьюеров опросят 270 семей (180 в городах, 90 — в селах). В Хакасии и Туве опрос проведут в 90 и 60 семьях соответственно. Специально обученные интервьюеры будут ходить по квартирам и домам, и опрашивать одного из членов домохозяйства (женщин в возрасте 18-44 лет или мужчин в возрасте 18-60 лет). Квартиры и дома выбираются случайным образом.

«Интервьюеры зададут респондентам вопросы о поле, возрасте, состоянии в браке. Также спросят, первый или не первый брак, зарегистрирован ли он, сколько детей родилось, были ли аборты, какие используются способы предохранения от беременности и советовались ли по этому поводу с врачом, сколько детей собираются иметь, мотивы рождения малышей, условия жизни и т.д.», — рассказали статистики.

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Результаты наблюдения используют для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер.

«Информация, получаемая от респондентов, является конфиденциальной, не подлежит разглашению, и используется только в сводном агрегированном виде», — заверили в Красноярскстате.