Иномарки устроили ДТП на сложном перекрестке в Красноярске (видео)

В Красноярске на перекрестке улиц Академика Киренского и Годенко произошла авария с участием двух автомобилей. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивал с улицы Академика Киренского на улицу Годенко, когда в него врезалась другая машина.

В ГИБДД рассказали, что на перекрестке столкнулись автомобили Toyota и KIA. В результате аварии значительные травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota, их на скорой увезли в БСМП.

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Второй участник аварии не пострадал. В дорожной полиции добавили, что 44-летний водитель KIA был трезвым. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, на части улицы Академика Киренского до 20 октября ограничено движение из-за работ по обустройству нового пешеходного перехода.