«К вечеру будет 10 баллов!»: красноярцы обсуждают ДТП с автобусами в центре

В центре Красноярска на перекрестке улиц Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата произошло ДТП с участием автобусов. «На перекрестке притёрлись два автобуса. Беленький и желтенький», — написал в социальной сети очевидец. В комментариях к посту пользователи предположили, что из-за этого инцидента движение в центре города будет окончательно парализовано: «Надо убегать из центра быстро!», «К вечеру ждем 10 баллов!».

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в результате столкновения автобусов никто не пострадал. На место происшествия оперативно приехал автоинспектор, водители автобусов отказались от оформления ДТП, договорившись между собой. В дорожной полиции добавили, что ДТП не сильно повлияло на дорожную обстановку в городе.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения по центральным улицам составляет 3 км в час. Вместе с тем общий уровень загруженности автомобильных дорог Красноярска оценивается в 5 баллов.

Сложность при передвижении по центру Красноярска сохраняется из-за ремонтных работ на улице Карла Маркса. Автоинспекторы просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.