Иномарки разбились в серьезном ДТП: никто не позвонил в ГИБДД (видео)

Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Емельяновском районе Красноярского края. По словам одного из водителей, ставшего свидетелем ДТП, между «путинским» мостом и Кубеково, ближе к деревне, столкнулись автомобили Toyota и Renault Sandero.

В ГИБДД рассказали, что сообщение об аварии к ним не поступало ни от участников, ни от очевидцев аварии. Сотрудники полиции узнали о происшествии из социальной сети, куда очевидцы выложили видеозаписи, сразу после этого экипаж выехал на место.

Как рассказал один из свидетелей аварии, в одной из машин зажало пожилую женщину, и несколько человек пытались отжать дверь автомобиля при помощи монтировки, чтобы вытащить бабушку.

По последним данным ГИБДД, в результате столкновения в больницу были доставлены оба водителя и пассажир Renault. Полицейские работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства ДТП.

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В дорожной полиции призывают автомобилистов, ставших свидетелями аварии, в первую очередь сообщать о случившемся в оперативные службы, и только после этого выкладывать записи и фотографии происшествия в Интернет.

Позвонить в скорую помощь с мобильного телефона можно, набрав номер 103. Телефоны дежурной часть ГИБДД по Красноярскому краю (391) 226-85-91, (391) 212-11-38.

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