500 предприятий края готовы принять на работу 10 тысяч сотрудников

В Красноярском крае 500 предприятий различной сферы деятельности готовы принять на постоянную работу 10 тысяч специалистов, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

В настоящий момент в регионе реализуется программа для удовлетворения кадровой потребности. Работа организована в соответствии с краевой Стратегией управления рынком труда. Так, во всех муниципальных образованиях работают территориальные программы кадрового обеспечения.

В 2017 году в них участвуют около 500 предприятий, прогнозируемая кадровая потребность которых составила более 10 тысяч человек. При заполнении их кадровой потребности проводится поиск кандидатов среди местных жителей и населения других территорий, формируется банк резюме, проводится профориентационная работа с молодежью, подготовка кадров по востребованным профессиям под заказ предприятия, привлекаются выпускники учреждений профобразования.

Например, для АО «Назаровская ГРЭС» ежегодно проходит производственная практика студентов Назаровского энергостроительного техникума. В результате при содействии центра занятости населения Назарово наиболее успешные студенты трудоустраиваются на предприятие.

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В Ужурском районе реализуемые меры позволяют заполнить кадровую потребность предприятий на 100 %. К примеру, по направлению центра занятости ведется целевая подготовка граждан под гарантированное трудоустройство. В этом году по такому принципу состоялось обучение профессиям: «тракторист-механизатор», «мастер производства кисломолочной продукции», «охранник».

Отметим, в 2017 году порядка 28 тысяч жителей региона нашли постоянное место работы. Этот показатель стал самым высоким среди регионов Сибирского федерального округа.