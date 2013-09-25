В Красноярском крае медведь ходил по улицам города

Жителей Енисейска Красноярского края предупредили о том, что на улицах города видели медведя. Пост с предостережением об опасном животном опубликовали в социальной сети. Горожанам рассказали, что зверя заметили на улице Бограда накануне вечером.

Сообщается, что жители позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. После приезда спецслужб медведь скрылся в лесу в районе кладбища, которое расположено рядом с улицей Бограда.

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В полиции рассказали, что к ним сообщений от жителей не поступало.

Отметим, недалеко от места, где заметили медведя, располагаются детский сад и школа. Горожан призывают быть предельно осторожными.