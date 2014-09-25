Гулявшего по Енисейску медведя застрелили

В городе Енисейске Красноярского края полицейские застрелили медведя, который вышел к людям. Напомним, накануне вечером и сегодня днем горожане сообщали об опасном хищнике, которого видели в черте города. Очередное заявление поступило в полицию от жителей частного дома, сообщивших, что к ним в огород забрался медведь.

Стражи порядка выехали на место и обнаружили опасного зверя в кустарнике, растущем на территории частного дома. При виде полицейских животное стало проявлять агрессию, и оперативники застрелили опасного зверя.

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«Медведь был обезврежен, угрозы жизни и здоровью граждан нет», — добавили в пресс-службе полиции.

Отметим, в Красноярском крае в последнее время участились случаи выхода медведей к людям. Накануне в Красноярске во время пробежки по лесу опасного зверя встретил молодой спортсмен, ранее в Ачинском районе хищник забрался на дачный участок и разорил ульи.