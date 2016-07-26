Богучанская ГЭС поможет восстановить сгоревший дом в Кодинске

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» одобрил решение о выделении 10 млн рублей в качестве благотворительной помощи на восстановление дома в Кодинске, пострадавшего при пожаре.

Один подъезд двухэтажного дома по улице Маяковского, 3, полностью сгорел 22 ноября прошлого года, второй — пострадал от воды при тушении. Местные власти решили восстановить здание и обратились к энергетикам за помощью в проведении работ. Генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко вручил главе Кодинска Владимиру Говорскому благотворительный сертификат на 10 млн рублей. На вручении также присутствовали жители пострадавшего дома.

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Сразу после случившегося коллектив Богучанской ГЭС собрал для пострадавших 198 тыс рублей, которые были распределены через Управление социальной защиты Кежемского района. В первом полугодии 2017 года на средства Богучанской ГЭС приобретен брус, который передали строительной организации, выбранной городскими властями.

В августе строители приступили к работе и уже возвели на старом фундаменте сгоревшего подъезда стены и внутренние перегородки всех квартир. В течение сентября строители должны завершить работы по возведению стропил и кровли, чтобы здание не пострадало зимой от снега и морозов.