В Красноярске строитель обманул на 2 млн рублей молодую мать и остался на свободе

Красноярец оставил женщину с детьми без дома. Суд приговорил его к условному наказанию. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В декабре 2014 года мужчина, являющийся директором фирмы-застройщика, заключил договор на строительство дома в Емельяновском района Красноярского края с женщиной. Стройку планировали завершить к лету 2015 года и в августе отметить новоселье. К апрелю женщина перечислила злоумышленнику более 1,9 млн рублей, в том числе, 400 тыс. рублей материнского капитала. Однако, к лету 2015 года мужчина установил лишь фундамент дома, потратив на это 190 тыс. рублей. После этого стройка прекратилась.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, в отношении строителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере). Накануне Центральный районный суд Красноярска рассмотрел дело и оставил злоумышленника на свободе, назначив наказание в виде условного заключения на 4 года.

Одновременно с уголовным делом, суд рассмотрел и гражданский иск женщины к строителю. Мужчине придется вернуть ей 1,9 млн рублей, которые он получил на строительство дома.