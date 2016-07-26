В Красноярском крае увеличат поддержку коренных народов Севера

В Законодательном Собрании Красноярского края начали рассматривать традиционную осеннюю корректировку краевого бюджета. Первыми ее обсудили члены комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов.

При корректировке доходы краевой казны увеличатся на 3 349 719,9 тыс рублей и составят 206 907 262,4 тыс. рублей; расходы увеличиваются в 2017 году на 3 994 944,2 тыс. рублей и составят 221 825 554 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета увеличивается на 645 224,3 тыс. рублей и составит 14 918 291,6 тыс. рублей. В бюджете соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ по предельному размеру дефицита.

Наиболее значимые суммы дополнительно выделенных средств из федерального бюджета планируется направить на строительство объектов Универсиады, на проведение работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в Енисейском и Северо-Енисейском районах. Средства из краевой казны — на поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

Дополнительные средства предложено выделить и на решение специфических северных проблем. 126 174,1 тыс. рублей в виде субсидии направят бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций. Еще 114 158,5 тыс. рублей предлагается направить в виде субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением.

При корректировке бюджета также планируется утвердить изменения в госпрограмме «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», не увеличивая объема ее финансирования. Внутри программы в 2017 году перераспределят средства краевого бюджета в сумме 26 391,4 тыс. рублей. В подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предложено увеличить расходы краевого бюджета году на сумму 14 972,4 тыс. рублей.

Также предложено увеличить расходы на предоставление товарно-материальных ценностей и аптечек лицам из числа коренных малочисленных народов. Добавят средств и на выпуск приложения к газете «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на национальных языках. В подпрограмме предложено уменьшить расходы краевого бюджета в 2017 году на 17 096,4 тыс. рублей. Экономия образовалась в связи с уменьшением количества заявителей на получение некоторых мер поддержки, а также экономией, образовавшейся по итогам торгов, пояснила первый замминистра финансов края Ирина Пастухова.

Изменения коснутся и подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства». Предложено увеличить расходы краевого бюджета на 11 370,5 тыс. рублей, в том числе по таким мероприятиям подпрограммы, как предоставление компенсационных выплат лицам, занимающимся оленеводством, в связи с увеличением их количества; субсидии на содержание поголовья северных оленей сельхозпроизводителям в связи увеличением планового поголовья домашних северных оленей.

Далее депутаты перешли к обсуждению. Несколько уточняющих вопросов задал депутат Павел Семизоров. В частности, он спросил, почему сократилось количество получателей средств на строительство жилых домов. Депутата заверили, что эти деньги перейдут на следующий год, так как до конца нынешнего не удастся решить технические проблемы по оформлению земельных участков.

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Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго попросил обратить внимание на «перекос» в уровне заработной платы работников культуры и тех, кто обслуживает музеи и библиотеки, — техничек, гардеробщиц и другого персонала. После повышения зарплаты работников культуры образовался большой разрыв в оплате труда. Ирина Пастухова пояснила, что в нынешнем году действительно были выделены большие средства на повышение зарплаты работников культуры. При формировании бюджета на следующий год будут рассматриваться неучтенные категории работников, то есть технический персонал.

После обсуждения депутаты поддержали проект корректировки краевого бюджета, приняли к сведению изменения в госпрограмме, а также рекомендовали министерству финансов края учесть предложения депутатов в дальнейшей работе.

Семизоров Павел Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва