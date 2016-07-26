Сроки ремонта дорог в Советском районе Красноярска могут продлить

Сроки завершения ремонта дорог в Советском районе Красноярска планируют сдвинуть. Соответствующий иск к красноярскому «Управлению дорог инфраструктуры и благоустройства» подали в Арбитражный суд Красноярского края.

По муниципальному контракту фирма «Сибагропромстрой» ремонтировала улицы Белинского, Партизана Железняка и пр. Металлургов — от ул. Андрея Дубенского до ул. Тельмана. На ул. Алексеева строители провели работы на участке от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов. Кроме этого, ремонт прошел в мкрн. Солнечный — на пр. 60 лет Образования СССР на участке от ул. Славы до ул. Петрушина и автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в районе 1-ой транспортной развязки.

«В процессе выполнения истцом работ возникли обстоятельства, свидетельствующие о наличии объективных причин, не зависящих от его действий или бездействия, в совокупности обусловившие невозможность завершения обязательств по выполнению работ в установленный срок», — отметили в пресс-службе Арбитражного суда.

В компании «Сибагропромстрой» пояснили, что работы на всех участках уже выполнены, осталось лишь отсыпать щебеночный камень на откосах дороги «Красноярск — Енисейск». Вовремя закончить эти работы строителям помешали сильные ливни, а также задержки, возникшие на других участках ремонта. Так подрядчику долго не могли предоставить информацию о типе и месте укладки тактильной плитки, а также о схемах пешеходного ограждения. Дополнительное время пришлось затратить на работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией.

Будет ли рассматриваться исковое заявление, Арбитражный суд решит в ближайшие пять дней.