Под Сосновоборском добровольцы подобрали пса с «оторванной» лапой

Красноярские волонтеры пытаются спасти покалеченную собаку. Призыв о помощи опубликовали в группе «Хатико — скорая помощь животным».

Красноярка Наталья рассказала о том, что в районе пос. Новый Путь в лесу нашли собаку, которой неизвестные живодеры переломали задние лапы. Жители Сосновоборска рассказали, что пес, похожий на алабая, оказался на улице после того, как хозяин продал дом.

«„Доброжелательный“ сосед, испугавшись за теленка, подстрелил собаку. Но она осталась жива. Поздно ночью поехали спасать. Рекс не алабай — он просто крупный пес с грустными глазами. Не сопротивлялся, в машине отогрелся немного. Запах стоял просто ужас, все гниет. Одна лапа практически оторвана, на второй оторвана пятка», — рассказали добровольцы.

Ветеринар признал, что у пса сломаны задние лапы. Красноярцы надеются спасти животное и сейчас собирают средства на его лечение.