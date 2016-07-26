Красноярец засудил дорожников за яму не по ГОСТу

Суд постановил выплатить жителю Красноярска компенсацию за поврежденную в яме машину. В мае 2016 года красноярец за рулем автомобиля Honda Accord двигался по улице Карла Маркса и в районе дома № 6 въехал в яму на асфальте. Сотрудники ГИБДД установили, что выбоина была шириной 1,2 м, длиной — 1,4 м, глубиной — 15 см, т. е. превышала допустимые ГОСТом значения. В результате происшествия автомобиль получил повреждения, которые владелец оценил в 64,4 тысячи рублей.

Красноярец обратился в суд, ответчиком по делу назначили муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ»). Как пояснили в пресс-службе краевого суда, именно это учреждение являлось заказчиком ремонта дороги, где мужчина повредил свой автомобиль.

Материалы по теме Красноярка засудила мэрию за помятый Lexus

Работы подрядчика дорожники приняли без нареканий, и через три месяца после этого автомобиль угодил в яму.

По решению суда МКУ «УДИБ» обязали выплатить пострадавшему 64,6 тысячи рублей имущественного ущерба, 20 тысяч рублей расходов на услуги эксперта, 7 тысяч рублей на оплату услуг представителя — всего 91,6 тысячи рублей.