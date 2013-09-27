Охотники застрелили бегавшего возле сельской школы медведя

В Енисейском районе Красноярского края обезвредили еще одного медведя, который вышел к людям. На этот раз хищника застрелили в селе Погодаево.

Ночью 26 сентября местные жители заметили, как медведь забрел на территорию школы. К приезду полицейских хищник скрылся в лесном массиве.

«Опасаясь, что дикий зверь может вернуться в деревню и угрожать жизни и здоровью жителей, в том числе и детей, полицейские продолжили поиски животного совместно с представителями охотнадзора и местными охотниками. Вскоре в ходе прочесывания близлежащего к деревне лесного массива хищника обнаружили и обезвредили. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Напомним, в начале этой недели в городе Енисейске полицейские застрелили другого медведя, который забрался в огород.