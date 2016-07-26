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В Красноярском крае к отоплению подключены 99,9 % жилья
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В Красноярском крае к отоплению подключены 99,9 % жилья

27 сентября 11:40
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В муниципалитетах Красноярского края начался отопительный сезон. Накануне комитет по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края обсудил готовность районов региона к зиме.

На встречу с депутатами были приглашены представители нескольких городов, районов и столицы края. Председатель комитета Алексей Кулеш обратил внимание коллег на то, что и в этом году нет паспортов готовности к отопительному сезону. «Теплоснабжение налажено, но ресурсоснабжающие организации и котельные не соответствуют тем или иным формальным требованиям для получения необходимого документа», — отметил он.

О готовности региона к зиме рассказал министр строительство и ЖКХ Николай Глушков. Он напомнил, что из-за специфики климатических условий отопительный сезон на севере начинается в конце лета. С 20 августа дали тепло в Эвенкии, с 25 августа — в Норильске, с 28 августа — на Таймыре и так далее.

Все муниципальные образования края приняли правовые акты о начале отопительного сезона. На сегодняшний день 99,9 % жилого фонда обеспечено теплом. Из 17,5 тысячи жилых домов 30 домов по разным причинам остаются без тепла. «Где-то проводятся аварийные работы в связи с тем, что не выдержала система отопления, где-то заканчиваются пуско-наладочные», — пояснил Глушков.

В течение двух-трех дней, заверил докладчик, все эти дома получат тепло. Ситуацию он охарактеризовал как рабочую и управляемую и предупредил, что министерство не планирует подводить итоги подготовки к зиме. «Результаты будут известны весной», — резюмировал Николай Глушков. Он также отметил, что все жилые дома в крае получили паспорта готовности. К 15 ноября паспорта готовности должны получить и муниципальные образования.

Парламентарии задали министру несколько уточняющих вопросов. Егора Бондаренко интересовало, как решается проблема преподавателей Минусинского сельскохозяйственного техникума, которые проживают в доме по ул. Народная, 62/2, на условиях социального найма. По словам депутата, отопление им не включают на основании решения директора техникума. Министр сообщил, что по Минусинску доложили о стопроцентном подключении домов к теплу, но адрес взял на заметку и пообещал проконтролировать.

Депутат Илья Зайцев попросил Николая Глушкова прокомментировать ситуацию с отоплением санатория «Енисей». Он также интересовался, повлияет ли авария, которая произошла на ТЭЦ-3, на прохождение отопительного сезона и в дальнейшей перспективе. По ТЭЦ-3 энергетики нашли решение, как заместить мощности, сообщил министр. По санаторию «Енисей» также найдено техническое решение, и проблем в текущем году не будет.

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После доклада министра выступили приглашенные на заседание представители муниципалитетов края. Они подробно рассказали о том, какие проблемы с теплоснабжением существуют в Ачинском и Богучанском районах, как подготовились к зиме в Железногорске и Красноярске. Несмотря на сложности, дома в этих городах и районах обеспечены теплом.

Информацию о готовности муниципальных образований края к отопительному сезону парламентарии приняли к сведению.

Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш пояснил, почему первое после парламентских каникул заседание было решено посвятить этой теме:

«Из разных территорий края депутатам поступают тревожные сообщения о подготовке к отопительному сезону. К сожалению, в силу того, что существуют разные сложности в межбюджетных отношениях, в отношениях местных органов власти с исполнительной властью, к Законодательному Собранию обращаются как к третейскому судье для того, чтобы каким-то образом урегулировать эту важную часть работы местного самоуправления — обеспечение теплом городов и районов. Людям где-то денег не хватает, где-то — полномочий, они приходят к нам и жалуются. Понятно, что это не совсем компетенция Законодательного Собрания, но мы таким образом демонстрируем свою вовлеченность и заинтересованность всем сторонам процесса. К сожалению, подтверждается не очень хорошая ситуация в Ачинском районе. В Богучанском районе тоже есть сложности. Надо будет обратить внимание на финансирование этих территорий».

Кулеш Алексей Викторович
Кулеш Алексей Викторович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС
Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Бондаренко Егор Сергеевич
Бондаренко Егор Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, ведущий ТВК

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