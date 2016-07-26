В Красноярском крае к отоплению подключены 99,9 % жилья

В муниципалитетах Красноярского края начался отопительный сезон. Накануне комитет по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края обсудил готовность районов региона к зиме.

На встречу с депутатами были приглашены представители нескольких городов, районов и столицы края. Председатель комитета Алексей Кулеш обратил внимание коллег на то, что и в этом году нет паспортов готовности к отопительному сезону. «Теплоснабжение налажено, но ресурсоснабжающие организации и котельные не соответствуют тем или иным формальным требованиям для получения необходимого документа», — отметил он.

О готовности региона к зиме рассказал министр строительство и ЖКХ Николай Глушков. Он напомнил, что из-за специфики климатических условий отопительный сезон на севере начинается в конце лета. С 20 августа дали тепло в Эвенкии, с 25 августа — в Норильске, с 28 августа — на Таймыре и так далее.

Все муниципальные образования края приняли правовые акты о начале отопительного сезона. На сегодняшний день 99,9 % жилого фонда обеспечено теплом. Из 17,5 тысячи жилых домов 30 домов по разным причинам остаются без тепла. «Где-то проводятся аварийные работы в связи с тем, что не выдержала система отопления, где-то заканчиваются пуско-наладочные», — пояснил Глушков.

В течение двух-трех дней, заверил докладчик, все эти дома получат тепло. Ситуацию он охарактеризовал как рабочую и управляемую и предупредил, что министерство не планирует подводить итоги подготовки к зиме. «Результаты будут известны весной», — резюмировал Николай Глушков. Он также отметил, что все жилые дома в крае получили паспорта готовности. К 15 ноября паспорта готовности должны получить и муниципальные образования.

Парламентарии задали министру несколько уточняющих вопросов. Егора Бондаренко интересовало, как решается проблема преподавателей Минусинского сельскохозяйственного техникума, которые проживают в доме по ул. Народная, 62/2, на условиях социального найма. По словам депутата, отопление им не включают на основании решения директора техникума. Министр сообщил, что по Минусинску доложили о стопроцентном подключении домов к теплу, но адрес взял на заметку и пообещал проконтролировать.

Депутат Илья Зайцев попросил Николая Глушкова прокомментировать ситуацию с отоплением санатория «Енисей». Он также интересовался, повлияет ли авария, которая произошла на ТЭЦ-3, на прохождение отопительного сезона и в дальнейшей перспективе. По ТЭЦ-3 энергетики нашли решение, как заместить мощности, сообщил министр. По санаторию «Енисей» также найдено техническое решение, и проблем в текущем году не будет.

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После доклада министра выступили приглашенные на заседание представители муниципалитетов края. Они подробно рассказали о том, какие проблемы с теплоснабжением существуют в Ачинском и Богучанском районах, как подготовились к зиме в Железногорске и Красноярске. Несмотря на сложности, дома в этих городах и районах обеспечены теплом.

Информацию о готовности муниципальных образований края к отопительному сезону парламентарии приняли к сведению.

Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш пояснил, почему первое после парламентских каникул заседание было решено посвятить этой теме:

«Из разных территорий края депутатам поступают тревожные сообщения о подготовке к отопительному сезону. К сожалению, в силу того, что существуют разные сложности в межбюджетных отношениях, в отношениях местных органов власти с исполнительной властью, к Законодательному Собранию обращаются как к третейскому судье для того, чтобы каким-то образом урегулировать эту важную часть работы местного самоуправления — обеспечение теплом городов и районов. Людям где-то денег не хватает, где-то — полномочий, они приходят к нам и жалуются. Понятно, что это не совсем компетенция Законодательного Собрания, но мы таким образом демонстрируем свою вовлеченность и заинтересованность всем сторонам процесса. К сожалению, подтверждается не очень хорошая ситуация в Ачинском районе. В Богучанском районе тоже есть сложности. Надо будет обратить внимание на финансирование этих территорий».

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС