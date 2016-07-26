ГИБДД вручную «ловит» проезжающих через Коммунальный мост нарушителей

Сотрудникам ГИБДД добавилось работы после того, как с моста убрали инспекторов ДПС, рассказали 27 июня в пресс-службе Управления дорожной полиции.

Напомним, с 23 июня за въездом на Коммунальный мост через Енисей в Красноярске начали следить не экипажи ДПС, а две камеры наблюдения. Сотрудники ГИБДД обещали, что каждому автомобилисту, решившему сэкономить время на проезд придется заплатить по 1,5 тыс. рублей. Беспрепятственно пересекать мост разрешили лишь автобусам, автомобилям спецслужб, а также лицензированным такси.

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Сегодня в ГИБДД рассказали, что в первый же день через мост проехало около 900 автомобилей. Из них лишь около 400 имели на это право, а остальным 500 придется заплатить штраф. В общей сложности бюджет может пополниться на 750 тыс. рублей.

При этом сотрудникам дорожной полиции работы только прибавилось — им приходится вручную сверять все номера проехавших через мост автомобилей со списком машин, имеющих лицензию на право перевозки пассажиров.