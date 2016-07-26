Руководители предприятий СГК ответили на вопросы красноярцев

27 сентября — контрольная дата для начала отопительного сезона в Красноярске. Потребители СГК, КрасКома и дома, обслуживаемые ГУК «Жилфонд» теплом обеспечены. В краевом центре прошла прямая линия с участием руководителей ресурсоснабжающих и жилищной организаций. В режиме прямого общения они ответили на звонки горожан.

В течение часа от красноярцев поступило всего пять звонков. Прозвучавшие вопросы носили уточняющий характер.

Директор Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК) Сергей Иванов рассказал, что подача тепла ТЭЦ СГК началась организовано. Первыми потеплели батареи в отдельных домах, которые в индивидуальном порядке направляли заявку от своей ресурсоснабжающей организации, а также в домах «Жилфонда».

«Я считаю, что старт нынешнего отопительного сезона — лучший за последние пять лет. Единичные случаи, когда потребовалось устранение проблемы аварийными бригадами, отрабатывались оперативно. Превышений установленных временных и санитарных нормативов не было», — подчеркнул Сергей Иванов.

Отвечая на звонок жительницы улицы Вербная о том, что горячая вода после подключения батарей имеет желтый оттенок, директор КТТК пояснил: после длительного периода, когда подача тепла не велась, а также в результате ремонтов внутридомовых систем, допустимо скопление в системе оксида железа. Но горячая вода безопасна для здоровья, это подтверждается и контрольными замерами, и анализами специализированных лабораторий, а желтый оттенок исчезнет в течение 1-1,5 недель.

В свою очередь генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров сообщил, что переход на зимнюю схему подачи тепла четырех тысяч абонентов, получающих энергоресурс от котельных «КрасКома», также прошел в штатном режиме. За последние пять лет «КрасКом» впервые не получал жалоб на низкие параметры горячей воды. Исключение составили поселок Лалетино и микрорайон Солнечный.

«В поселке Лалетино был зафиксирован резкий несанкционированный разбор технической воды из закрытой системы теплоснабжения. То есть жители домов начали использовать горячую воду из батарей для своих нужд, что в результате привело к дефициту холодной воды в поселке. И чтобы остановить применение воды из батарей не по назначению, на электрокотельной Лалетино пришлось окрасить теплоноситель биологическим красителем», — пояснил Олег Гончеров.

В Солнечном, по словам Олега Гончерова, из-за несогласованного с «КрасКомом» подключения новостроек периодически происходит разбалансировка гидравлических режимов системы теплоснабжения микрорайона. И если у жителей возникла ситуация, когда батареи не греют, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

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Крупнейшая управляющая компания города — «Жилфонд» еще во время подготовки к отопительному сезону провела анализ обращений красноярцев по вопросам отопления и учла замечания.

Генеральный директор «Жилфонда» Наталья Жавнова рассказала: «Практически сразу после старта отопительного сезона и подключения домов к отоплению наши специалисты приступили к отработке заявок от жителей, связанных с завоздушиванием систем теплоснабжения непосредственно в квартирах, помимо этого руководители районных дирекций „Жилфонда“ провели „горячие линии“ с жителями, чтобы получить оперативную информации о том, как идет работа по заявкам собственников».

Проведение горячей линии по вопросам теплоснабжения стала традиционной формой общения красноярцев с руководством ресурсных и жилищной организации. Случаи, когда необходимо разобраться в ситуации или направить технических специалистов, берутся на контроль и обязательно отрабатываются. Следующая горячая линия планируется в ноябре — в период установления низких температур наружного воздуха.