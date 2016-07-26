В красноярских супермаркетах продают курицу с микробами

Специалисты Центра стандартизации и метрологии провели исследование куриного мяса, которое продается в торговых сетях Красноярска. Специалисты проверили девять тушек цыпленка-бройлера из Красноярского края и других регионов страны: Томской, Омской и Свердловской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга.

Не все исследованные образцы оказались безопасными. В двух тушках цыплят обнаружили превышающее норму количество бактерий. Не прошли проверку образцы марок «О КЕЙ» из Санкт-Петербурга и «Индоград» (Красноярский край, Сухобузимский район).

Кроме того, в тушках красноярских марок «О КЕЙ» и «Командор» обнаружили заниженное содержание массовой доли белка.

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Вместе с тем специалисты отметили, что в цыплятах не было обнаружено опасных антибиотиков и фосфатов — веществ, которые удерживают влагу в мясе, из-за чего покупатели вынуждены переплачивать.

В красноярском ЦСМ отметили высокую социальную значимость куриного мяса для жителей края: «Оно наиболее доступно по цене, поэтому и требования к его качеству и безопасности достаточно высоки».