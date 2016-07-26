Полицейские прогнали наглого таксиста с автобусной остановки

В Советском районе красноярцы добились штрафа для таксиста, мешающего автобусам на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Накануне через социальные сети красноярцы попросили сотрудников дорожной полиции найти управу на наглого таксиста, который постоянно паркует свой автомобиль на ул. Партизана Железняка в районе остановки «Краевая больница».

«Из-за него автобусы вылезают во вторую полосу мешая автомобилистам, которым для проезда прямо остаётся одна полоса», — поясняли красноярцы.

Фотографии нарушений жители города выкладывали в июле, августе и сентябре, но отмечали, что выписанный мужчине штраф не действует и он снова паркует машину с нарушениями. В пресс-службе полиции подтвердили, что к административной ответственности мужчину привлекали в апреле и июле.

Сегодня наглого таксиста еще раз оштрафовали. В его отношении составили два административных протокола: за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси он заплатит 5000 рублей, а за остановку на полосе для общественного транспорта штраф составит 1500 рублей.