Ко Дню пожилого человека в Красноярске запланировали 130 мероприятий

В Красноярске пройдет порядка 130 мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Традиционно в конце сентября — начале октября в краевом центре для людей старшего поколения проводятся праздничные мероприятия, акции, выставки, мастер-классы, тематические встречи и экскурсии, посвящённые Международному дню пожилых людей. Одиноких пожилых граждан, которые по разным причинам вынуждены находиться дома, поздравляют на дому.

Районные праздничные мероприятия в учреждениях культуры и социального обслуживания в этом году посетят более 5,5 тысяч красноярцев. Порядка 130 мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей, пройдут в районных центрах социального обслуживания населения, дворцах культуры, местных общественных организациях ветеранов, пансионатах, и благотворительных фондах.

«В Красноярске запланирован ряд масштабных мероприятий, задействованы 5 дворцов культуры города и Красноярский музыкальный театр. Старт праздничным мероприятиям дан 26 сентября. Торжественные вечера пройдут в каждом районе нашего города. Все граждане пожилого возраста, обратившись в Центры социального обслуживания населения, могут узнать о мероприятиях, которые состоятся в учреждениях социального обслуживания населения. Порядка 45 организованных мероприятий пройдут на базе наших центров социального обслуживания. 2 октября для граждан старшего поколения нашего города состоится сольный концерт народной артистки России Екатерины Шавриной, которая выступит на сцене Городского дворца культуры», — рассказала руководитель главного управления социальной защиты населения Красноярска Наталья Береговая.

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В мэрии также добавили, что в рамках мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска», которая в том числе направлена и на развитие активной жизненной позиции и досуговой деятельности граждан старшего поколения, ежегодно закладываются средства на мероприятия по обеспечению потребностей и интересов пожилых людей.

Подробную программу празднования Дня пожилого человека в Красноярске можно посмотреть на сайте городской администрации.