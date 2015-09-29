В последние дни сентября красноярцам обещают мокрый снег и прохладу

В предстоящие выходные, на которые выпадает конец сентября и начало октября, в Красноярске будет стоять прохладная и пасмурная погода.

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В пятницу, субботу и воскресенье днем уличные градусники будут показывать до +6 °C, ночами ожидается от −1 °C до +1 °C. На выходных северный ветер сменится юго-западным и будет дуть со скоростью до 2 м/с. Кроме того, синоптики обещают переменную облачность и снег с дождем.

Согласно предварительным данным, в начале следующей недели в Красноярске немного потеплеет — в первые рабочие дни октября синоптики прогнозируют до +8 °C днем и до +3 °C в темное время суток. Дожди при этом сохранятся.

Напомним, в прошлом году первые дни октября в Красноярске также были морозными, но ясными.